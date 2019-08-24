Экс-глава Литвы сообщил, что скрыл Горбачев перед развалом СССР

Михаил Горбачев не хотел допустить выход стран Балтики из состава СССР Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0)

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев в конце 1980-х скрыл местонахождение секретных протоколов Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, чтобы не дать странам Балтики выйти из состава СССР. Об этом сообщил экс-глава Литвы и лидер литовского движения за независимость Витаутас Ландсбергис.

«Во время перестройки прибалты хотели независимости, так как считали, что были включены в СССР не по своей воле», — рассказал Ландсбергис изданию Der Spiegel. Горбачев создал комиссию, которая должна была выяснить так ли это. Члены комиссии узнали, что секретные протоколы договора о ненападении содержали информацию о разделе сфер влияния в Восточной Европе между СССР и Германией. Однако оригиналы документов были удалены из архива после Великой Отечественной войны.

«Горбачев создал комиссию якобы для расследования (пропажи оригиналов протоколов — прим. ред.), но этим лишь хотел усмирить прибалтов, не признавая при этом аннексию их стран», — считает экс-глава Литвы. По его мнению, генсек СССР знал, где находятся оригиналы документов.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 года главой МИД СССР Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом Риббентропом. К нему прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». Отсканированные советские оригиналы пакта появились в интернете в начале июня этого года, напоминает RT.