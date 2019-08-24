Создатель «Федора» отреагировал на сообщения о затоплении робота

Заявления о потоплении созданного в Магнитогорске робота «Федора» не имеют под собой основания. Об этом «URA.RU» сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
«Заявления о затоплении робота не обоснованы. В понедельник будет повторная стыковка, я считаю, что все должно пройти по плану», — рассказал Дудоров. По его мнению, прежде, чем говорить о судьбе робота, необходимо пристыковаться и выполнить намеченные работы. «Перспективы применения человекоподобных роботов на данном этапе станут понятны после этого эксперимента», — отметил собеседник агентства.
Он заявил также, что судьба «Федора» после полета на Международную космическую станцию пока не определена: «Мы еще не думали, что будет с ним после возвращения. Это уже на усмотрение Роскосмоса».
Антропоморфный робот-спасатель «FEDOR» — Final Experimental Demonstration Object Research — разработан по заказу МЧС России НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске и Фондом перспективных исследований. 22 августа 2019 года «Федор» был запущен в космос на корабле «Союз МС-14». Первая стыковка с МКС прошла неудачно, напоминает Nation News. Эксперты заявили, что если вторая стыковка пройдет неудачно, то робота затопят.