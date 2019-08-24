Робота «Федора» могут затопить

В случае еще одной неудачи со стыковкой «Союза» с МКС пострадает робот Федор Фото: Илья Московец © URA.RU

В случае, если корабль «Союз МС-14» снова не сможет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), его могут затопить. Как сообщил источник в космической отрасли, из-за этого может пострадать робот «Федор», который находится на борту.

«Если не пристыкуется, его придется затопить», — приводит «Ридус» слова специалиста.

Автоматическая стыковка «Союза» с МКС, которая прошла 24 августа, закончилась неудачей. По данным экспертов NASA, причиной этому стали неполадки в работе системы сближения и стыковки «Курс». Корабль был отведен на безопасное расстояние, космической станции ничего не угрожает. Вторая попытка состыковки состоится 26 августа, уточняет RT со ссылкой на руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева.