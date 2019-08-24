Сотрудников Росгвардии захотели лишить анонимности

В Госдуму РФ внесли законопроект об обязательном размещении идентификационных номеров сотрудников полиции и Росгвардии на их одежде, если они несут службу в общественных местах. С инициативой выступил член Совета Федерации Владимир Лукин.
«Такая мера является значимым элементом публичной деятельности полиции, способствует пониманию каждым сотрудником возможности его идентификации и персональной ответственности», — сообщил сенатор. Он считает, что таким образом сотрудники силовых структур станут более дисциплинированными.
Идентификационные номера придут на смену нагрудным знакам с мелким шрифтом и блестящей поверхностью. «Номер можно было прочесть только с близкого расстояния под определенным углом. Знаки легко скрывались за отворотами одежды и форменной амуниции», — отметил автор инициативы. Кроме того, согласно действующему законодательству, сотрудники Росгвардии не обязаны носить нагрудный знак.
Ранее стало известно, что по закону «О войсках национальной гвардии РФ» росгвардейцы при обращении к гражданам не обязаны озвучивать информацию о себе, напоминает RT. Сотрудники имеют право досмотреть телефон человека, которого подозревают в совершении преступления.