Автор кулинарных книг предупредил о смертельной опасности домашнего консервирования

Заготовки на зиму в виде варенья, компотов, соленых и маринованных овощей могут таить в себе опасность для здоровья и жизни людей. Как рассказал автор кулинарных книг, эксперт фитохимии Игорь Сокольский, в консервах скапливаются вещества, которые могут привести к опасным болезням, в том числе и онкологии.
Эксперт советует избегать покупки для консервирования подгнивших фруктов. «Считается, что в процессе варения микробы уничтожаются, и поэтому нет смысла покупать качественные плоды. Однако на самом деле фрукты с признаками плесени и гнили содержат себе микротоксины, которые могут не поддаться обработке. Они могут стать причиной развития рака», — приводит слова эксперта Nation News.
Он также отговаривает хозяек готовить варенье из плодов с косточками, так как в них присутствует амигдалин, который в организме человека переходит в синильную кислоту, считающуюся опасным ядом. Чем дольше храниться варенье — тем больше в нем копиться ядовитых веществ.
Сокольский также призвал хозяек отказаться от аспирина при засолке огурцов. По его словам, в таком рассоле создается токсичная кислая среда, которая способна повредить слизистую в желудке, а вместе с алкоголем — губительна для кишечника. Кулинар призывает выкидывать все банки с соленьями и вареньями у которых вздулась крышка или на поверхности появилась плесень. Он отмечает, что это признак размножения плесневых грибов, вызывающих отравление вплоть до смертельного исхода.