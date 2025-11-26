Логотип РИА URA.RU
Политика

Песков высказался о возможных сроках завершения конфликта на Украине

Песков: многие пытаются сорвать выход на мирное соглашение по Украине
26 ноября 2025 в 15:06
Песков призвал не преувеличивать значение утечек в СМИ о переговорах

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Не стоит делать преждевременных заключений о близости завершения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Заявления о том, что ситуация по Украине близка к мирному соглашению, преждевременны», — сказал Песков. Он заявил, что очень много людей в разных странах, включая США, пытаются сорвать тенденции выхода к мирному соглашению по Украине.

В ходе заявления Песков также упомянул о контактах с США. Он сообщил, что сейчас речь идет о приезде спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Однако точные сроки этих контактов пока не определены. Пресс-секретарь призвал не преувеличивать значение утечек в СМИ о переговорах по украинскому урегулированию.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на следующей неделе ожидается визит в Москву Стивена Уиткоффа. Трамп заявил о планах отправить своего спецпосланника в российскую столицу для проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

