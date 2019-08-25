Лидеры G7 тайно обсудили вопрос возвращения России к формату «Большой восьмерки»

На саммите G7 во французском Биаррице главы семи государств — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии — обсудили вопрос возможного возвращения формата G8 с участием России.
Представитель Японии на этих переговорах заявил, что содержание встречи лидеров «ни за что не будет разглашено», передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возвращение России в «большую восьмерку», заявлял, что это не является самоцелью для Кремля, так как РФ предпочтительнее выглядит формат «двадцатки», в которую входят также Индия, Китай и ряд других стран.