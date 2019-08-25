24 августа 2019

Лидеры G7 тайно обсудили вопрос возвращения России к формату «Большой восьмерки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, флаги государств, меркель ангела, трамп дональд
Мировые лидеры засекретили итоги встречи по возвращению России в G8Фото: Официальный сайт Президента РФ

На саммите G7 во французском Биаррице главы семи государств — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии — обсудили вопрос возможного возвращения формата G8 с участием России.

Представитель Японии на этих переговорах заявил, что содержание встречи лидеров «ни за что не будет разглашено», передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон ранее выступали с заявлениями, что приглашение России на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл. Источник в Белом доме сообщил, что Россия должна сама официально попросить вернуться в клуб G8, чтобы члены международного клуба смогли проголосовать за ее возвращение, пишет RNS.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возвращение России в «большую восьмерку», заявлял, что это не является самоцелью для Кремля, так как РФ предпочтительнее выглядит формат «двадцатки», в которую входят также Индия, Китай и ряд других стран.

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