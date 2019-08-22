В Евросоюзе ответили на предложение вернуть Россию в G8

Европейские страны считают, что возвращение РФ в «Большую восьмерку» пока невозможно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евросоюз выступил против возвращения России к переговорам в «Большую восьмерку» без предварительных условий. В ЕС полагают, что РФ должна изменить свою политику в отношениях с Украиной.

«Те причины, по которым Россию исключили из G8, еще до сих пор злободневны и актуальны. Будет неверным и опрометчивым принимать какие-либо решения до того, как российские власти изменят свою позицию по отношению к Украине», — приводит агентство Reuters позицию источника в руководстве Евросоюза. Официально никто из чиновников ЕС по данному вопросу публично пока не высказывался.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом предложил пригласить Россию к участию в саммите «Большой семерки» в 2020 году. Трамп горячо поддержал его идею. Ожидается, что глава США обсудит эту тему в ближайшее время на встрече с лидерами G7. Однако западные страны собираются выставить российскому руководству целый ряд условий для возвращения к прежнему формату сотрудничества. На эти условия уже отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков, отмечает агентство Nation News.

19 августа Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции. После этого Макрон заявил, что «Россия — европейская страна» и заявил, что отношения России и ЕС необходимо улучшить.