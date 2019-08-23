Вашингтон назвал условие для возвращения формата«Большой восьмерки»

В Белом доме считают, что Москва сама должна попроситься в международный клуб Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Для обсуждения возможности работать с Россией в формате G8 («Большая восьмерка») нужно, чтобы Москва сама обратилась с соответствующей просьбой. Лишь после этого участники клуба смогут рассматривать вопрос взаимодействия, сообщил журналистам представитель Белого дома.

При этом вопрос, инициированный президентами США и Франции на нынешнем саммите G7 будет обсуждаться, однако никаких решений за этим не последует. «Вопрос о голосовании не стоит, — приводит телеканал 360 слова чиновника. — Мы ожидаем, что вопрос об участии или неучастии России будет обсуждаться лидерами стран».

Несмотря на то, что США как и раньше, заявляют о возобновлении членства России, в Москве не торопятся идти навстречу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возрождение формата G8 не является для Кремля самоцелью — многие вопросы более успешно можно решить в рамках клуба G20.

При этом консенсуса между членами G7 по поводу России нет. Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что вопрос по России подниматься не будет, пока Крым не будет возвращен Украине.