Медики скорой помощи сообщили больной об отеке легких, но в больнице пострадавшую не приняли (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Тюмени женщину с отеком Квинке медики отказались принимать в больницу из-за окончания дежурства. Инцидент произошел 25 августа в ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» (больница «Водников») на улице Беляева, 1.

«Кто капать-то ее будет? Ну, отек Квинке… Вы думайте головой, когда везете. <…> У нас осталось дежурить пять минут. <…> Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум», — говорит медик на кадрах, снятых одним из очевидцев.

Читатель «72.ру» рассказал, что медики отказались принимать его девушку, у которой утром в воскресенье началась аллергическая реакция. Приехавшая скорая помощь сделала пострадавшей укол и заявила, что ее нужно срочно госпитализировать, потому что начался отек легких. После отказа в больнице Водников, молодым людям пришлось срочно ехать в Областную клиническую больницу №1.

Взять комментарий в пресс-службе департамента здравоохранения области «URA.RU» пока не удалось. По известным редакции телефонам никто не ответил. В приемной службе больницы сообщили, что смена, у которой произошел конфликт с тюменкой, ушла домой. Связаться с главврачом не удалось.

Ангионевротический отёк, или отёк Квинке (немецкий врач Генрих Квинке первым описал состояние в 1882 году) часто имеет аллергическую природу. Когда отек распределяется на слизистую оболочку гортани, появляется затрудненность дыхания, что может привезти к смерти.