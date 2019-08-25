Казаки избили мужчину, который захотел с ними сфотографироваться

25 августа 2019 в 23:47 Размер текста - 17 +

Восьмерым кубанским казакам не понравилась просьба местного жителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Геленджика оказался избитым после того, как попросил местных казаков сфотографироваться с ним во время празднования Дня города 25 августа. В настоящее время обстоятельства инцидента проверяет полиция и общественное объединение «Кубанское казачье войско». Видеозапись, на которой несколько человек, одетых в костюмы кубанских казаков, дерутся с пострадавшим, была опубликована на странице «ЧП Геленджик» в Instagram. «Парень хотел сфоткаться с казаками, но они сказали „мы при исполнении, не фоткай“», — говорится в комментарии к видео. Доводы людей в форме на молодого человека не подействовали, и он продолжал настаивать. После этого на него якобы набросились сразу восемь казаков. В ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что полиция начала проверку по факту случившегося. В «Кубанском казачьем войске» также пообещали дать комментарий после выяснения всех обстоятельств, сообщает РИА «Новости». Молодой человек захотел сфотографироваться с казаками, охранявшими порядок в День города Фото: @gelen_chp, Instagram