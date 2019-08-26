25 августа 2019

Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» с женой попали в ДТП. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Жена Дмитрия Диброва рассказала, что всегда безумно любила экстримФото: Полина Диброва, Instagram

Дмитрий Дибров и его жена Полина попали в ДТП во время поездки на мотоцикле. Об этом сообщила сама супруга телеведущего, ставшего знаменитым благодаря шоу «Кто хочет стать миллионером?».

«Врезались в дерево, — написала Полина Диброва в Instagram, где опубликовала серию фотографий, на которых она с мужем одеты в мотоэкипировку. — Или оно в нас». О последствиях столкновения они при этом не сообщила.

Позже Диброва прокомментировала случившееся. «У нас все хорошо», — цитирует жену телеведущего «Пятый канал».

По словам Дибровой, она всегда безумно любила экстрим, однако «после третьего ребенка как отрезало». Теперь, как утверждает женщина, она боится скорости и высоты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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