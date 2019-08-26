Патриарх Кирилл объяснил, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие

Пацифисты неверно толкуют слова Евангелия, отвергая возможность сопротивления и агрессии. Об этом заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново 25 августа.
По словам патриарха, многие отсылают к словам Христа «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую», однако если толковать только это выражение, выводы могут последовать неправильные. «Правильное толкование передает фраза из первого послания апостола Павла к коринфянам», — сообщает агентство Nation News.
Патриарх пояснил, что апостол Павел не говорил о непротивлении злу, и это кроется в словах: «если злословят нас — благословляем, если гонят нас — мы терпим». «Если не найдется никого, кто на зло ответит добром, зло будет торжествовать в роде человеческом», — заявил предстоятель РПЦ.
Ранее глава РПЦ напомнил верующим об опасности чуждых «идеологических конструкций». По словам патриарха, последствия такого выбора могут быть «весьма печальными», напоминает RT.