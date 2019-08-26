25 августа 2019

Патриарх Кирилл объяснил, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Слова Христа вовсе означают, что злу не нужно сопротивляться, уверен патриарх КириллФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пацифисты неверно толкуют слова Евангелия, отвергая возможность сопротивления и агрессии. Об этом заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново 25 августа.

По словам патриарха, многие отсылают к словам Христа «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую», однако если толковать только это выражение, выводы могут последовать неправильные. «Правильное толкование передает фраза из первого послания апостола Павла к коринфянам», — сообщает агентство Nation News.

Патриарх пояснил, что апостол Павел не говорил о непротивлении злу, и это кроется в словах: «если злословят нас — благословляем, если гонят нас — мы терпим». «Если не найдется никого, кто на зло ответит добром, зло будет торжествовать в роде человеческом», — заявил предстоятель РПЦ.

Ранее глава РПЦ напомнил верующим об опасности чуждых «идеологических конструкций». По словам патриарха, последствия такого выбора могут быть «весьма печальными», напоминает RT.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...