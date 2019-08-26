Челябинский экс-губернатор выигрывает новый раунд борьбы за свой мегапроект

Фирма, подконтрольная Михаилу Юревичу, выигрывает суды у мэрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска проиграла очередной суд ООО «Родник» — фирме, подконтрольной экс-губернатору Михаилу Юревичу. Восемнадцатый арбитражный суд оставил в силе решение, по которому городские власти обязаны продлить «Роднику» разрешение на строительство одного из самых больших торгово-развлекательных комплексов на Урале — Cloud («Облако»).

«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 15.04.2019 по делу № А76-19251/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу администрации города Челябинска — без удовлетворения», — говорится в постановлении. Чтобы запретить строительство, мэрия должна теперь подать иск в Уральский арбитражный суд в Екатеринбурге.

Cloud должен был стать самым большим ТРК в Челябинской области и одним из крупнейших на Урале. Проект разработали в 2012 году, когда Юревич был губернатором, а собственником «Родника» числился его отец. Планам строительства помешала смена власти в регионе. Мэрия пыталась аннулировать разрешения на строительство, но «Родник» все суды выиграл. Когда срок разрешения истек, власти не стали его продлевать, но фирма вновь выиграла суд. Мэрия подала апелляцию.

Сам Юревич находится в Лондоне, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.