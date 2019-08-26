В Кургане бухгалтер ТСЖ обворовала жильцов на сотни тысяч рублей

Женщине грозит девять лет тюрьмы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане перед судом предстанет бухгалтер одного из ТСЖ, укравшая со счета товарищества более 180 тысяч рублей. Женщине грозит до девяти лет тюрьмы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Кургана, обвиняемой в двух преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ — присвоение средств с использованием служебного положения», — сообщили в надзорном органе.

По данным следствия, с октября 2016 года по сентябрь 2017 года обвиняемая неоднократно похищала деньги с расчетного товарищества ТСЖ через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Всего ей удалось перевести на свой счет около 180 тысяч рублей.

Помимо этого, в августе 2016 года она украла более пяти тысяч рублей, обоснованность списания которых объяснила покупкой электрооборудования. В качестве доказательства она предоставила копии товарных чеков, хотя на самом деле оборудование для ТСЖ не покупалось.