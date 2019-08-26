Зауральских депутатов вызовут из отпуска, чтобы решить вопрос с долгами региона

Областную думу Зауралья созывают на срочное заседание Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутатов Курганской областной думы собирают на внеочередное заседание, не дожидаясь завершения летних каникул. В повестке — два вопроса, связанных с бюджетом региона.

«Созвать внеочередное заседание областной думы 28 августа 2019 года в 10:00», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте регионального парламента. Депутатам предстоит рассмотреть законопроекты о внесении изменений в областной бюджет и об утверждении допсоглашений к соглашениям о предоставлении региону бюджетных кредитов.

Первый проект закона в конце прошлой недели был одобрен правительством Курганской области. Как сообщало «URA.RU», Зауралье получит крупный транш из федерального бюджета на погашение долгов и решение других проблем региона.

Второй проект закона опубликован на сайте облдумы. Предполагается внести изменения в соглашении о предоставлении Зауралью бюджетных кредитов, подписанных в 2017 году. В частности, регион должен будет согласовывать с Минфином все изменения в закон о бюджете, которые приводят к изменению дефицита. Кроме того, Курганская область будет нести ответственность за неисполнение некоторых обязательств по договору, а губернатор сможет применять меры дисциплинарной ответственности к чиновникам, допустившим нарушения.

В середине августа Курганскую область посетил глава Минфина Антон Силуанов, взявший шефство над регионом. Он заявил, что Зауралье необходимо «подтянуть» в социально-экономическом развитии.