25 августа 2019

В Роскачестве рассказали, как избежать травли в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноутбуки, интернет, блогер, ноутбук, интернет, компьютер
С травлей в интернете сталкивались около 70% подростков.Фото: unsplash.com

Специалисты Роскачества подготовили памятку по противодействию кибербуллингу. По данным организации, около 70% подростков подвергались травле в Сети. Памятка опубликована на сайте ведомства.

Роскачество дает пять рекомендаций, которые должны помочь детям, столкнувшимся с кибербуллингом. «Самый важный шаг — игнорирование. Лишившись мотивации, обидчик быстро успокоится и прекратит попытки задеть вас», — считают специалисты. Они также рекомендуют попробовать договориться с обидчиком о прекращении травли и, если это не сработает, отправить жалобу на материал и забанить пользователя. Пожаловаться на оскорбительный пост можно также в полицию, суд или Роскомнадзор. При взломе аккаунта эксперты советуют обязательно поменять пароль, передает «Царьград».

В Роскачестве подчеркнули, что кибербуллингом считаются действия, целенаправленно наносящие кому-то вред, с использованием гаджетов и интернет-технологий. «Признаком того, что ребенок подвергается кибербуллингу, может быть то, что он резко удалил свои страницы в соцсетях и другие изменения в его поведении», — добавили в организации. Специалисты также порекомендовали родителям поговорить с ребенком о травле в интернете и рассказать о способах борьбы с кибербуллингом, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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