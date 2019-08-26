Мост без ограждения расположен на большой высоте
Жители Кургана пожаловались на пешеходный подвесной мост с разрушенными ограждениями в поселке Вороновка. Горожане считают, что он представляет опасность для детей.
«Мост в Вороновке, какой нехороший человек сломал одну из секций ограждения моста? Скоро начало учебного года, и дети начнут ходить в школу», — написал анонимный автор в сообществе «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте» и разместил фото моста. «Уже месяц ее нет», — уточнил в комментариях Сергей Архипов. «Дети уже лезут. Висят вниз головой», — написала Элен Бель.
В пресс-службе мэрии Кургана сообщили, что в курсе ситуации. Какие меры были приняты, там пообещали сообщить позднее.