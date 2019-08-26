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Курганцы пожаловались на опасный мост через реку. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост без ограждения расположен на большой высотеФото: «ЧП Курган», «ВКонтакте»

Жители Кургана пожаловались на пешеходный подвесной мост с разрушенными ограждениями в поселке Вороновка. Горожане считают, что он представляет опасность для детей.

«Мост в Вороновке, какой нехороший человек сломал одну из секций ограждения моста? Скоро начало учебного года, и дети начнут ходить в школу», — написал анонимный автор в сообществе «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте» и разместил фото моста. «Уже месяц ее нет», — уточнил в комментариях Сергей Архипов. «Дети уже лезут. Висят вниз головой», — написала Элен Бель.

В пресс-службе мэрии Кургана сообщили, что в курсе ситуации. Какие меры были приняты, там пообещали сообщить позднее.

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© Служба новостей «URA.RU»
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