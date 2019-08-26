В ХМАО решилась судьба строительства храма высотой с десятиэтажный дом

По мнению митрополита и местных властей, храм не должен разделять людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске не будут строить храм, из-за которого власти города провели самые громкие в истории города публичные слушания. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в департаменте общественных коммуникаций администрации города.

«Несмотря на то что публичные слушания и опросы показали, что большая часть населения за строительство храма, часть горожан высказали негативное мнение. В итоге глава Нижневартовска Василий Тихонов и митрополит (митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел — ред.), совместно решили искать под храм другую площадку», — отметили в пресс-службе мэрии.

Вартовчане узнали о планах епархии на строительство храма преподобного Сергия Радонежского в центре города в феврале 2017-го. По изначальному проекту, высота строения должна была быть 79 метров. От этих планов отказались, и в администрации приняли решение «укоротить» здание до 30 метров. Некоторые эксперты отмечали, что строительство в выбранном месте (в окружении домов) опасно для многоэтажек, а в социальных сетях и при личных беседах с чиновниками горожане высказывали недовольство. «Глава, пообщавшись на эту тему с митрополитом, решил, что храм не должен разделять людей. Идея храма в обратном — в объединении, он не должен вызывать негатив. Таким образом, от идеи строительства храма в 8а микрорайоне отказались», — добавили в разговоре с журналистом «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

В окружной епархии на звонки журналиста «URA.RU» не ответили. Также не известно, что именно теперь будет на месте пустыря. Во время публичных слушаний вартовчане предлагали построить там парк.