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Экс-руководитель Челябинска, прощенный ФСБ, может уехать в Испанию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Предыдущего заседания суда Сергей Давыдов (слева) ожидал в хорошем настроенииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

Советский райсуд Челябинска 26 августа по ходатайству ФСБ повторно прекратил уголовное дело бывшего сити-менеджера областного центра Сергея Давыдова. Об этом сообщили «URA.RU» в аппарате рассматривавшего дело судьи Алексея Сухого.

Если решение останется в силе, Давыдов, который до сих пор остается под подпиской о невыезде, сможет уехать в Испанию, где теперь проживает его семья.

Ранее этот же суд уже закрывал дело Давыдова по ходатайству УФСБ по региону. Прокуратура области опротестовала решение и добилась повторного рассмотрения. При этом ФСБ не прислушалась к требованию прокуратуры поменять статью УК РФ. Давыдова судили по ч.1 ст. 285 (злоупотребление должностным лицом служебными полномочиями), хотя надзорное ведомство настаивало на обвинении по ч.2 ст. 285 УК РФ (то же деяние, совершенное лицом, занимающим госдолжность) — как бывшего руководителя органа местного самоуправления.

ФСБ расследовала хищение 37 млн рублей со счетов муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Деньги в тот период, когда Давыдов руководил мэрией, выводились на сторонние организации, в том числе на ИП его отца.

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