Екатеринбургские секс-работницы сомневаются, что это их «коллега» Фото: Анна Майорова, «URA.RU»

Сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере нравственности УМВД Екатеринбурга разыскивают девушку, обвинившую троих полицейских в изнасиловании. Об этом «URA.RU» сообщил источник в среде секс-работниц. «Обзванивают сутенеров, ищут контакты этой несчастной», — рассказала девушка.

Помимо полицейских, пострадавшую ищут и ее «коллеги». «Многие девочки хотят ей помочь, — объясняет секс-работница Татьяна. — Мы хотим нанять юриста, психолога — его помощь ей сейчас очень нужна. Однако, по данным «URA.RU», отыскать девушку пока ни у кого не получается.

«Мы вообще сомневаемся, что она секс-работница, — заявила агентству Татьяна. — Многие сутенеры и администраторы саун знают друг друга, обмениваются информацией, но об этой истории узнали из СМИ. Даже в той сауне, где она якобы была, ее не знают». По мнению «ночных бабочек», информация о том, что пострадавшая работает проституткой, намеренно вброшена самими полицейскими.

«Дело расследует Следственный комитет, все вопросы стоит задавать им», — заявили «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «В рамках расследования уголовного дела продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, ведутся допросы, назначены экспертизы», — сообщил агентству старший помощник руководителя свердловского следственного комитета Александр Шульга. — Двое подозреваемых взяты под стражу, один — под домашний арест».