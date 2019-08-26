Врача тюменской больницы, отказавшей в помощи девушке с отеком Квинке, попросили уволиться

Руководство больницы «Водников» отреагировало на скандал просьбой уволиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Тюменские медики отказались принимать женщину с отеком Квинке

Тюменского врача из больницы «Водников», которая отказалась принимать пациентку с отеком Квинке, попросили уволиться по собственному желанию. Скорее всего, это произойдет сегодня.

«Дежурного врача-терапевта больницы „Водников“ администрация учреждения склоняет к уходу по собственному желанию. Нет человека — нет проблемы», — отмечает издание «Наш город» со ссылкой на свои источники в лечебном учреждении.

«Действия сотрудников тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России проверяются областным территориальным органом ФС по надзору в сфере здравоохранения, поскольку она находится в федеральном подчинении», — прокомментировали ситуацию в региональном департаменте здравоохранения. В Федеральном медико-биологическом агентстве России, в ведомстве которого находится лечебное учреждение, попросили время на то, чтобы сформировать ответ на запрос «URA.RU». Руководство больницы «Водников» официально отказалось от комментариев.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в больнице ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России», наиболее известной в Тюмени как «больница «Водников», отказались принимать по скорой пациентку с отеком Квинке. Видео со ссорой медработников попало в интернет. Врачи аргументировали отказ тем, что больница через пять минут заканчивает дежурство по городу. Пациентку отвезли в стационар ОКБ №1, где оказали необходимую помощь.

Скандал вышел на федеральный уровень, сейчас в больнице работают Следственный комитет и прокуратура.