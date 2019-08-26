Ямальцу, который хотел покататься на автомобиле мэрии, вынесли приговор

Угонщик проведет два года и три месяца в колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямалец, который угнал автомобиль мэрии Салехарда, проведет более двух лет в колонии строгого режима. Горсуд признал мужчину виновным. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МВД России.

«Судья Салехардского городского суда признал обвиняемого виновным в совершенном преступлении и назначил ему наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима», — сообщили в ведомстве.

По словам силовиков, 6 мая 2019 года в дежурную часть Салехарда обратился мужчина. Он заявил об угоне служебного автомобиля, принадлежащего администрации города. Полицейские нашли угонщика. Им оказался 23-летний ранее неоднократно судимый молодой человек, который признался, что угнал машину, чтобы покататься на авто. На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».

Ранее «URA.RU» сообщало о схожем инциденте. Совпали дата происшествия, возраст злоумышленника. Однако в деле фигурировал автомобиль не городской администрации, а управления делами ямальского правительства (Toyota Camry — прим.ред.). Получить оперативный комментарий в пресс-службе УМВД по ЯНАО не удалось. На звонки никто не ответил.