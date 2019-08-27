В ХМАО радикалы из «СССР» планируют атаку на городской суд

Радикалы готовятся завалить суд Нижневартовска заявлениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В ХМАО развивается секта радикалов – фанатиков СССР

«Граждане СССР» планируют завалить городской суд Нижневартовска (ХМАО) заявлениями, чтобы парализовать его работу или устроить провокацию в зале суда. Об этом «URA.RU» рассказал инсайдер из числа людей, разделяющих идеи «совета граждан СССР».

«29 августа должен состоятся суд по иску двух „граждан СССР“. Среди их сторонников распространяют заявление, суть которого сводится к просьбе привлечь их в качестве третьего лица по гражданскому делу. И таких заявлений будет от пятидесяти до ста», — рассказал источник.

Информатор не сомневается, что идея этой акции — либо парализовать работу суда (канцелярия которого либо не сможет удовлетворить требование десятков вартовчан за такой короткий срок), либо, попав на заседание, устроить там акцию протеста. Чтобы провокаторам было проще подавать заявления, юристами «граждан СССР» рассылается пример заявления с требованиями к суду (копия есть в распоряжении редакции).

«Если кого-то не пустят в суд — заявят об ограничении прав. А если пустят, то они там начнут „бузить“ и получат штраф или административный арест. Их устроят любые варианты, чтобы потом заявить о давлении со стороны нелегитимной, как они считают, власти», — добавляет инсайдер.

Ранее «URA.RU» писало, что члены секты фанатиков СССР попытались захватить пустующее помещение, а до этого разослали в госструктуры письма с требованием прекратить деятельность. При этом видимая невооруженным взглядом деятельность радикалов сводится к одному — отказу платить за услуги ЖКХ.