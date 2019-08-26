Новому судебному приставу Пермского края поставили первые задачи

Главному приставу Прикамья Сергею Неведомскому предложили заняться алиментщиками и проблемами Коми-округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Плотнее заняться алиментщиками и расширить присутствие судебных приставов в Коми-округе предложили новому главному судебному приставу Пермского края Сергею Неведомскому. Идею поработать в этих направлениях высказали уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков и региональный детский омбудсмен Светлана Денисова.

«Сейчас на четыре района [Коми-Пермяцкого округа] один отдел [судебных приставов], дорог нет. Приставам из Косы в Гайны просто не доехать», — рассказал Миков Неведомскому, предлагая возобновить работу Гайнского отделения судебных приставов. Кроме того, омбудсмен озвучил проблему, связанную с исполнением решения судов по обеспечению жильем детей-сирот.

Денисова, в свою очередь, предложила Неведомскому обратить пристальное внимание вопросам исполнения судебных решений в интересах детей, обратив особое внимание на выполнение задач по выплате алиментов. Главный судебный пристав пообещал принять меры для решения озвученных проблем.

Неведомского назначили исполняющим обязанности главного судебного пристава Прикамья 15 августа. Предыдущего руководителя УФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова следователи обвинили в получении взяток, а суд арестовал его на время следствия. Задержали Кожевникова 24 июля 2019 года.