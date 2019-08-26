Путин обеспокоен медленным ростом доходов населения

Владимир Путин заявил, что зарплаты россиян растут крайне медленно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ситуация с медленным ростом доходов россиян вызывает обеспокоенность. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойств», — отметил глава государства на совещании по экономическим вопросам. В ходе мероприятия, на котором присутствовали многие высокопоставленные чиновники администрации президента и федерального правительства, обсуждались ключевые факторы, влияющие на промышленный рост, и текущая ситуация в реальном секторе экономики.

По данным Росстата, в первом квартале этого года доходами ниже прожиточного минимума располагали 14,3% населения страны, или 20,9 миллиона человек, напоминает RT. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с тем, что ведомство изменило методику подсчета количества бедных россиян, этот показатель за 2018 год снизился с 12,9% до 12,6%.