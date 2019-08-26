Глава управления культуры Екатеринбурга уходит в отставку

Татьяна Ярошевская сложила полномочия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как стало известно «URA.RU», начальник управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская приняла решение уволиться по собственному желанию. Она уже предупредила об этом главу города.

Мэр Екатеринбурга подтвердил, что Ярошевская написала заявление об увольнении: «Все штатно, будем проводить собеседования», — сообщил агентству Александр Высокинский.

По информации «URA.RU», Ярошевская уже нашла новое место работы в другом городе. Источник агентства утверждает, что она предложила кандидата на эту должность. Другой собеседник обращает внимание, что пост может занять заместитель начальника управления Елена Трофимова или замдиректора свердловского мультимедийного парка «Россия — Моя история» Андрей Зуев. Своих кандидатов могут предложить также вице-губернатор Свердловской области Павел Креков (в прошлом он возглавлял областной минкульт) и министр культуры региона Светлана Учайкина.

Первая информация о возможной отставке Ярошевской появилась осенью прошлого года, после того как мэрию Екатеринбурга возглавил Высокинский. После скорый уход чиновницы связывали со скандалами в управлении культуры — в частности, проблемах при строительстве культурного центра «Эрмитаж-Урал». Ярошевская считается членом команды бывшего вице-губернатора региона Владимира Тунгусова, который был отправлен губернатором Евгением Куйвашевым в отставку 7 сентября 2018 года.