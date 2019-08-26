Россия и Украина определились с датами обмена заключенными

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Предполагается, что обмен заключенными произойдет 28—29 августаФото: Анна Майорова © URA.RU

Власти России и Украины выбрали дату, когда будет произведен обмен удерживаемых граждан. Такое заявление сделал адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы нескольких россиян, находящихся на территории Украины.

«Дата обмена известна, ждем», — цитирует юриста ТАСС. При этом Рыбин отметил, что в данный момент дату грядущего обмена нельзя разглашать. Правозащитник добавил, что список людей, которые смогут вернуться в свои страны, пока не утвержден.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина предварительно договорились об обмене 33 удерживаемых в России украинцев на 33 россиян, которые находятся в местах заключения на Украине. Предполагается, что обмен будет происходить 28—29 августа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ей известны подробности предстоящего обмена. Однако в ведомстве отказались раскрывать какие-либо детали, уточняет агентство Nation News.

В числе заключенных в России украинцев — 22 моряка и двое сотрудников СБУ, которые были арестованы в 2018 году во время следования из Одессы в Мариуполь. Представитель моряков Николай Полозов заявлял, что задержанные в Керченском проливе украинцы могут вернуться на родину до октября, напоминает RT.

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