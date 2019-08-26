Глава свердловского минздрава едет в Нижний Тагил, где уволились все хирурги

Областные власти проверят нагрузку на врачей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

В Нижний Тагил после массового увольнения врачей направляется делегация. Разбираться в ситуации будут вызванный из отпуска министр здравоохранения региона Андрей Цветков, вице-губернатор Павел Креков и представители общественных организаций. Об этом сообщили «URA.RU» в департаменте информполитики региона.

«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева мы с министром здравоохранения и представителями общественных организаций, в частности, Общероссийским народным фронтом, завтра с утра выедем в Нижний Тагил, чтобы лично переговорить с врачами, с руководством больниц», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. «В первую очередь, обсудим вопрос нагрузки на специалистов. Будем разбираться самым серьезным образом, чтобы на совещании представить губернатору пути решения этого вопроса — системные меры, чтобы не повторилась ситуация впредь, в том числе возможные дополнения к условиям оплаты труда», — уточнил он. Креков добавил, что региональный минздрав по факту увольнения хирургов проводит проверку. «Сегодня непрерывное оказание хирургической помощи в городе обеспечено», — заверил политик.

В конце июля в Нижнем Тагиле из-за низких зарплат начали массово увольняться врачи. Первыми заявления об уходе написали хирурги Демидовской больницы. Их примеру последовали врачи еще двух городских больниц. Информация об этом уже дошла до Кремля.