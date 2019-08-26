Губернатор Куйвашев вызвал главу минздрава из отпуска из-за скандала с врачами в Нижнем Тагиле

Владимир Куйвашев разбирается в ситуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова из-за массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

«Из отпуска вызван министр здравоохранения региона», — написал Куйвашев. В посте губернатор обрисовал ситуацию. «В Нижнем Тагиле несколько врачей-хирургов написали заявление об увольнении из городских больниц», — написал губернатор. Он уточнил, что хирурги были недовольны большой загрузкой и маленькой зарплатой. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию «на контроле» и собирает информацию об инциденте.

Губернатор также сообщил, что 27 августа будет проведено совещание с участниками конфликта. «Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и Минздрав», — написал Куйвашев. Он уточнил, что сейчас приоритетным является то, чтобы жители Нижнего Тагила «не испытывали недостатка в квалифицированной помощи хирургов».

Массовые увольнения врачей в Нижнем Тагиле начались в конце июля. Хирурги Демидовской больницы массово написали заявления об уходе. Их поддержали коллеги еще из двух городских медучреждений. В областном минздраве сначала заявляли, что решат проблему без участия Цветкова, который находился в отпуске. Информация о ситуации в Нижнем Тагиле уже дошла до Кремля.