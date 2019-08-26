Путин объяснил запрет продажи иностранных сыров

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Cheese and wine. Екатеринбург, сыр
Владимир Путин уточнил, что продовольственное эмбарго не является санкциейФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Продовольственное эмбарго, введенное в России, является ответными мерами на действия других государств. Так охарактеризовал запрет иностранных продуктов президент РФ Владимир Путин в разговоре с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Стенограмма их разговора представлена на сайте Кремля.

По ходу встречи Хабиров рассказал Путину о появлении иностранных инвесторов, среди которых оказалась французская компания Savencia, начавшая строить в регионе предприятие по производству мягких сыров. Глава Башкирии подчеркнул, что продовольственные санкции действительно работают. «Это не санкции, это ответные меры», — заметил Путин.

Продовольственное эмбарго было введено в России в 2014 году. Под запрет попали «отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» из стран, которые проголосовали за введение антироссийских санкций. В частности, к ним относятся США, страны Евросоюза, Украина и другие. Минсельхоз РФ отметил, что за пять лет с введения запрета на импорт продуктов Россия сократила ввоз продовольствия на 31,2%, а объем внутреннего сельхозпроизводства возрос на 30%, уточняет телеканал 360.

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