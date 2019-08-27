В резюме россиян появится новая строка

Предполагается, что новая строка в резюме россиян появится в следующем году
Пользователи базы вакансий «Работа в России» (относится к Роструду) смогут оставить в своих резюме сведения о волонтерском опыте. По словам замглавы Роструда Дениса Васильева, соответствующая строка появится в анкетах соискателей в следующем году.
«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему „Добровольцы России“ с нашим порталом „Работа в России“», — цитирует Васильева «Российская газета».
Как писало «URA.RU», последняя выгрузка данных из базы «Работа в России» показала, что наиболее высокие запросы по зарплате сложились у жителей Чукотки, Магаданской области и Москвы (в среднем 45-50 тысяч рублей). В другом конце рейтинга оказались Чувашия, Тува и Крым.