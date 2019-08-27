26 августа 2019

В резюме россиян появится новая строка

© Служба новостей «URA.RU»
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Предполагается, что новая строка в резюме россиян появится в следующем годуФото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи базы вакансий «Работа в России» (относится к Роструду) смогут оставить в своих резюме сведения о волонтерском опыте. По словам замглавы Роструда Дениса Васильева, соответствующая строка появится в анкетах соискателей в следующем году.

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему „Добровольцы России“ с нашим порталом „Работа в России“», — цитирует Васильева «Российская газета».

Как писало «URA.RU», последняя выгрузка данных из базы «Работа в России» показала, что наиболее высокие запросы по зарплате сложились у жителей Чукотки, Магаданской области и Москвы (в среднем 45-50 тысяч рублей). В другом конце рейтинга оказались Чувашия, Тува и Крым.

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© Служба новостей «URA.RU»
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