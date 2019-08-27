Сотрудники ФСБ приехали к жителю Катайска
Сотрудники Федеральной службы безопасности нашли у жителя Катайска Курганской области целый склад переделанного оружия. Владельцу грозит уголовное преследование, сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.
«У одного из жителей города обнаружено и изъято три единицы гладкоствольного оружия, четыре устройства для бесшумной стрельбы, 104 патрона калибра 5,45, 24 патрона калибра 7,62, 50 патронов марки LongRifle, затворы, магазины и устройства для снаряжения патронов», — говорится в сообщении ведомства. Изъятое оружие направили на баллистическую экспертизу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ («незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов»).
Житель Катайска собрал внушительную коллекцию оружия