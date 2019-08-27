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Сотрудники ФСБ изъяли у зауральца целый арсенал. ФОТО

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
Сотрудники ФСБ приехали к жителю КатайскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Федеральной службы безопасности нашли у жителя Катайска Курганской области целый склад переделанного оружия. Владельцу грозит уголовное преследование, сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

«У одного из жителей города обнаружено и изъято три единицы гладкоствольного оружия, четыре устройства для бесшумной стрельбы, 104 патрона калибра 5,45, 24 патрона калибра 7,62, 50 патронов марки LongRifle, затворы, магазины и устройства для снаряжения патронов», — говорится в сообщении ведомства. Изъятое оружие направили на баллистическую экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ («незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Житель Катайска собрал внушительную коллекцию оружия
Фото: пресс-служба УФСБ по Курганской области

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