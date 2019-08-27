Министр не смог убедить хирургов забрать заявления Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Министр здравоохранения Андрей Цветков приехал в Нижний Тагил после скандала с массовым увольнением хирургов, дошедшего до Кремля. Министр приехал в ГКБ № 1, где все врачи хирургического отделения во главе с заведующим написали заявление об увольнении. Губернатор области отозвал Андрея Цветкова из отпуска.

«Министр провел закрытую встречу с хирургами. Как нам передали участники встречи, ничего конкретного не было, просто поговорили. Обсудили вопрос дополнительного денежного стимулирования, но ни к чему конкретному не пришли. Один хирург заявил, что подумывает забрать заявление. Остальные настроены решительно и забирать заявления об уходе отказываются», — сообщил «URA.RU» источник в ГКБ № 1.

После этого Цветков пошел по отделениям больницы. Министр спрашивал про капремонт, узнавал у пациентов, нравится ли им в больнице. Жалоб от больных не было. После неудачных переговоров в ГКБ-1 Цветков собирается посетить горбольницу №4, а затем Демидовскую.

Как сообщало «URA.RU», в конце июля уволились хирурги Демидовской больницы Нижнего Тагила. После них написали заявления об уходе все хирурги ГКБ №1. Думают об увольнении хирурги ГКБ № 4, на которых теперь пала тройная нагрузка. Врачи называют причиной увольнения низкую зарплату и отсутствие социальной защищенности.