В Перми приняли документ, вынуждающий многодетных уезжать из города

В Перми многодетным семьям будут платить по 250 тысяч на приобретение земли Фото: depositphotos.com

Власти Перми с 1 сентября будут платить многодетным семьям по 250 тысяч рублей на приобретение земельных участков. Соответствующий документ приняла городская дума 27 августа. Некоторые депутаты считают, что этой суммы не хватит на землю в пределах Перми и люди будут вынуждены уезжать из города.

«Средства единовременной денежной выплаты используются на приобретение в общую долевую собственность на всех членов многодетной семьи земельного участка, расположенного на территории Пермского края», — сказано в принятом документе. Также отмечается, что 250 тысяч рублей — это сумма без учета налога на доходы физических лиц и предоставляется она тем, кто стоит в очереди на получение земельного участка в городской черте.

Депутат Надежда Агишева во время рассмотрения вопроса заявила, что на эти деньги невозможно приобрести участок в черте города. Замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева сообщила, что подобные выплаты производятся в других субъектах Федерации. Например, в Свердловской области — по 200 тысяч рублей, в Челябинской — 251 тысяча рублей, в Калининградской области и Санкт-Петербурге — по 300 тысяч рублей.

На 2019 год в бюджет Перми заложили средства приблизительно на 20 подобных выплат. Планируется, что в следующем году общая сумма выплат составит 50 миллионов рублей, а в 2021 году — 100 миллионов рублей.