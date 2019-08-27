В документах по делу экс-начальника зауральских тюрем нашли поддельные подписи

Ильгиза Ильясова обвиняют во взятках, злоупотреблениях и растратах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подписи экс-начальника УФСИН по Курганской области Ильгиза Ильясова в некоторых документах, приложенных к его уголовному делу, поддельные. Об этом в суде заявили адвокаты подсудимого.

«Почерковедческой экспертизой исследовались акты и справки по строительству 36-квартирного жилого дома в селе Иковка. Эксперт указывает, что имеется полная несовместимость по транскрипции подписей от имени Ильясова в справке о стоимости выполненных работ», — рассказала защитница Ильясова. Она назвала и другие документы, где обнаружены поддельные подписи. Еще в нескольких актах достоверность подписей поставлена под сомнение.

Кроме того, в суд повторно вызвали свидетеля Александра Полянского — сотрудника УФСИН, который расписывался в накладных за песок, якобы поставленный Ильясову в качестве взятки. Адвокаты подсудимого считают, что подписи в накладных также поддельные, несмотря на заявление Полянского, что он лично расписался в документах. Определять их достоверность теперь также будет эксперт.

Дело Ильясова рассматривается Курганским городским судом уже около года. Его обвиняют в нескольких преступлениях, среди которых получение взяток, злоупотребление полномочиями и присвоение или растрата. Несколько преступлений связаны со строительством дома в селе Иковка для работников УФСИН: следствие считает, что на объекте использовали труд осужденных, закупали произведенный ими дешевый и некачественный материал, а дом приняли, хотя он не был готов к эксплуатации. За это Ильясов якобы получал от подрядчика взятки — 160 тонн песка и другие стройматериалы. Взяткодатель Сергей Двойников уже приговорен к трем годам колонии общего режима.

Адвокаты Ильгиза Ильясова не верят в достоверность некоторых документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подписи одного из сотрудников УФСИН после заявлений адвокатов проверит эксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU