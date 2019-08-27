Жена Харламова заплатила 4 миллиона за отпуск, на который жаловалась

В отпуск Кристина Асмус отправилась без мужа Фото: asmuskristina, Instagram

Актриса Кристина Асмус, жена комика Гарика Харламова, потратила на отпуск на Мальдивах почти 4 млн рублей. Ранее актриса пожаловалась, что после отдыха у нее пошатнулось здоровье.

За две недели в апартаментах в отеле на острове Муравандху Кристина Асмус заплатила 3,5 млн рублей, сообщает Starhit. Дополнительно она также оплачивала питание, развлечения и няню для своей дочки Анастасии. В отпуск Кристина Асмус отправилась без своего мужа, резидента Comedy Club Гарика Харламова.

В середине августа актриса опубликовала пост в Instagram, где поделилась подробностями своего отпуска на Мальдивах. По словам Асмус, она впервые обгорела, порезалась о коралл, а также у нее начались проблемы со здоровьем.