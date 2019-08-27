Мэрия Екатеринбурга три недели искала ответы на расследование «URA.RU» о хищениях в «Водоканале»

Александр Ковальчик предпочел не обсуждать сомнительные схемы «Водоканала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга отказалась говорить с журналистами «URA.RU» на тему расследования агентства о выводе средств из муниципального предприятия «Водоканал» на Сейшелы. Корреспондент издания более трех недель назад отправил запрос на комментарии первому замглавы города, экс-директору МУПа Александру Ковальчику, и только сейчас пресс-служба администрации заявила, что чиновник не будет отвечать на вопросы.

«К сожалению, вынуждены отказаться от интервью по предложенным вопросам. Предлагаем обратиться непосредственно в „Водоканал“», — сказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Журналист «URA.RU» направил в мэрию запрос 4 августа и предложил Александру Ковальчику дать комментарии в письменном виде либо в форме интервью. Первому вице-мэру было задано восемь вопросов, например, о том, знал ли он о покупках иностранной недвижимости в Испании бывшим начальником службы водоотведения МУП «Водоканал» Валерием Иканиным, бывшим начальником экологической службы МУП Ольгой Щанниковой и другими представителями предприятия.

Ранее «URA.RU» провело большое расследование, в ходе которого выявило неожиданные схемы в деятельности «Водоканала». Стало известно, что предприятие годами выводило средства на Сейшелы, а чиновники покупали себе дома и квартиры за границей.