Платежи екатеринбуржцев за воду ушли на Сейшелы, чиновники купили дома

Оплачивая услуги водоснабжения, екатеринбуржцы кормили сейшельскую фирму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшие дни глава Екатеринбурга Александр Высокинский подпишет документ о назначении нового директора МУП «Водоканал». По данным «URA.RU», на этот пост есть несколько кандидатов. Но широко известен лишь один из них — действующий первый заместитель директора, депутат Гордумы Екатеринбурга Александр Караваев. Он пришел в «Водоканал» лишь в марте 2019 года и не связан ни с одним из борющихся за влияния и бюджеты кланов. Поэтому Караваеву, как и любому пришедшему со стороны управленцу, будет непросто разобраться в реальных причинах финансово-имущественных скандалов, гремящих на предприятии более десяти лет.

«URA.RU» провело собственное расследование и выяснило схемы, о существовании которых не знают даже возбуждавшие уголовные дела против руководителей МУПа силовики.

Как Екатеринбург едва не утонул в фекалиях

Основу для происходивших в «Водоканале» событий заложил бывший директор МУПа Олег Богомазов. Он проработал на предприятии в общей сложности двадцать лет, пятнадцать из которых (с 1990 по 2005 годы) вплоть до выхода на пенсию — в качестве руководителя.

Историю современного «Водоканала» заложил бывший директор предприятия Олег Богомазов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При Богомазове екатеринбургский «Водоканал» четыре года подряд занимал первое место во всероссийском конкурсе среди муниципальных предприятий. Но у него был и ряд серьезных проблем, решение которых требовало серьезных финансовых вложений.

По состоянию на середину 2000-х годов основной объем воды в Екатеринбург поставлялся из Верхне-Макаровского и Волчихинского водохранилищ на реке Чусовой. Эта водная артерия активно загрязнялась промышленными, хозяйственно-бытовыми и ливневыми стоками Полевского и Дегтярска. 56% внутригородских трубопроводов были изношены на 70% и выше, что приводило к потере более 20% воды.

Тревогу вызывало устаревшее канализационное хозяйство. В Екатеринбурге действовало всего два комплекса очистных сооружений. Стоки от жилых районов Уралмаша, Эльмаша и поселка Садового направлялись на Северную аэрационную станцию (перерабатывала до 80 тысяч кубометров грязной воды в сутки), от остальной части города — на Южную аэрационную станцию (550 тысяч кубометров в сутки). Нехватка их мощностей и применение устаревших технологий грозили экологической катастрофой не только Екатеринбургу. Недостаточно очищенные стоки сбрасывались в реки Исеть и Камышенка (приток Пышмы) и попадали в соседние города.

Екатеринбург едва не утонул в фекалиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Особенно тревожная ситуация складывалась в середине 2000-х годов на Северной аэрационной станции (находится в микрорайоне Эльмаш по адресу улица Совхозная, 30). «Богомазов начал возить депутатов и чиновников Екатеринбурга на северные очистные сооружения, лично показывал, насколько быстро заполняются иловые поля. Живописал, как скоро вся эта грязная полуфекальная масса потечет на город и пугал, что экологической катастрофы с жертвами при этом будет не избежать», — вспоминает работавший в те годы в мэрии представитель власти.

Помимо экологического чиновников и депутатов волновал и экономический аспект вопроса. Представители городской власти отказались от расширения Северных очистных сооружений. Аэрационные поля находятся в километре от жилых районов и увеличение их площади могло затормозить строительство домов, дорог и развитие иной городской инфраструктуры. Поэтому была сделана ставка на развитие граничащей с Екатеринбургской кольцевой автодорогой Южной станции (микрорайон Химмаш, улица Косарева, 24). И именно этот вариант вошел в документ, получивший название «Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») на 2007—2020 годы».

Инвестпрограмма стоимостью в два бюджета Екатеринбурга

Разработкой и первичной реализацией инвестпрограммы занялся следующий директор МУП «Водоканал» Талгат Адуллин, перешедший на данную работу с должности заместителя генерального директора НПО «Вектор». На момент назначения в 2005 году ему было 47 лет.

Этапы принятия инфестиционной программы МУП «Водоканал» URA.RU

В 2010 году пост директора муниципального предприятия занял Александр Ковальчик, занимавший до этого должность председателя комитета по экономике администрации города Екатеринбурга (сегодня — первый заместитель главы города).

Первая редакция документа была утверждена думой Екатеринбурга 26 июня 2006 года. Первоначально стоимость программы была оценена в 11 миллиардов рублей. В последующие три года городская дума приняла ряд поправок, увеличивших в итоге объем инвестиций до 72 миллиарда рублей. По действовавшему в 2012 году курсу это 2,4 миллиарда долларов.

Объем программы в 2,2 раза превысил размер городского бюджета, расходы которого на момент утверждения окончательной редакции составили 32,1 миллиардов рублей.

Вариант инвестпрограммы, утвержденный думой Екатеринбурга URA.RU

14,3 миллиарда рублей предполагалось собрать в течение 13 лет за счет введенного в 2007 году нового платежа — за подключение объектов и зданий к системе водоснабжения и водоотведения. Уже в 2008 году в связи с экономическим кризисом по этой статье вместо запланированного миллиарда рублей было собрано лишь порядка 150 миллионов рублей. Впоследствии «Водоканалу» с трудом удалось войти в утвержденный думой финансовый график.

49,3 миллиарда рублей должно было заплатить население, для которого были введены инвестнадбавки к тарифам. В результате стоивший в 2006 году 10 рублей кубометр воды подорожал в 2012 году до 17 рублей, в 2014 году — до 27 рублей 58 копеек. Инвестиции федерального бюджета и банковские займы заняли в программе более скромную долю — 1 миллиард 824 миллиона рублей и 6 миллиардов 494 миллиона рублей соответственно.

49,3 миллиарда рублей из собранной суммы предполагалось направить на капитальные вложения, 13,2 миллиарда рублей — на оплату налога на прибыль, 6,6 миллиарда рублей — на возврат заемных средств, 2,9 миллиарда рублей — на оплату процентов по кредитам.

Вариант инвестпрограммы, принятый правительством области в 2014 году URA.RU

В 2013 году полномочия по утверждению инвестпрограммы были переданы на областной уровень. Свердловское правительство поспешило воспользоваться своим правом и приняло новую программу на 2014—2025 годы. Изменились не только сроки действия, но и параметры документа. Его стоимость была утверждена в размере 58 миллиардов рублей. 33,2 миллиарда рублей должно быть собрано за счет инвестнадбавки к тарифам, 22,6 миллиардов предстоит заплатить застройщикам за подключение объектов к сетям, 2,2 миллиарда составят займы и кредиты.

Тариф на холодную воду для населения продолжил свой рост. 1 июля 2015 года он увеличился до 31,62 рубля, 1 июля 2017 года — до 34,6 рублей. Сегодня он составляет 35,78 рублей и будет увеличиваться дальше в соответствии у утвержденным графиком.

Сгнивший в грязи миллиард

Основной и наиболее дорогостоящих идеей инвестпрограммы стало строительство на Южной аэрационной станции цеха сушки. В него должно было войти следующее оборудование: турбо-сушилка (основной элемент технологии сушки), дозатор осадка, циклон, скруббер, колонна конденсации, силос сухого осадка, транспортеры, насосы, теплообменники, котлы, вентиляторы, контур диатермического масла, очистка и дезодорация воздуха, шкафы управления, элекросиловая аппаратура, элеваторы, бункеры. По проекту цех должен был перерабатывать иловые осадки сточных вод в гранулы, которые впоследствии предполагалось использовать при благоустройстве города или в ходе производства цемента.

Выписка из инвестиционной программы развития МУП «Водоканал» в редакции, принятой думой Екатеринбурга. План финансирования с 2007 по 2013 году. Единицы финансирования — миллионы рублей URA.RU

В качестве поставщика была выбрана итальянская компания VOMM. С 60-х годов прошлого века она получила более 50 международных патентов на технологии промышленной турбо-переработки сырья, побочных продуктов и отходов и продолжает по сей день лидировать в данной сфере.

Итальянцы начали сотрудничество с властями Екатеринбурга в 2004 году. Именно тогда VOMM организовала на территории Южной аэрационной станции экспериментальный мини-цех, на котором в течение месяца велась переработка осадков. На сайте «Водоканала» есть официальное сообщение, что полноформатный запуск проекта был запланирован еще на 2008 год.

Однако, по данным бывшего топ-менеджера «Водоканала», в 2008 году начались только закупки оборудования. До 2010 года эту работу курировал в качестве директора Талгат Адуллин. В 2010—2011 годах ее завершил Александр Ковальчик.

Общая сумма закупок составила в пересчете на курс рубля в тот период порядка 808 миллионов рублей. Все деньги были перечислены поставщику. Однако оплаченные товары были поставлены не в полном объеме.

Максим Петлин выступил с рядом разоблачительных заявлений о «Водоканале» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2012 году Росфиннадзор провел по заявлению экс-лидера партии «Яблоко» Сергея Мирохина и бывшего руководителя свердловского отделения этой партии Максима Петлина проверку МУП «Водоканал». Ревизоры выяснили, что в 2008—2009 годах предприятие получило в рамках федеральной госпрограммы «Жилище» 1 823,6 миллионов рублей. 85,6 миллиона рублей из этой суммы переведено по договору на счета компании «VOMM Impianti e Processi S.p.A». Однако оборудование она не поставила. Помимо этого, «Водоканал» перечислил ООО «Саус» аванс в размере 71,1 миллиона рублей по заключенному договору на поставку труб. Но компания отгрузила товар только на сумму 61,8 миллиона рублей.

Поступившее в Екатеринбург оборудование так и не было использовано. По словам бывшего топ-менеджера предприятия, почти десять лет мелкая техника лежит на складах, крупногабаритная — под открытым небом. «Лежит в чистом поле, едва накрытое. С него ветром накинутый брезент сдувает», — рассказывает собеседник «URA.RU».

Он подчеркивает, что за прошедшие 8-10 лет срок заводской гарантии оборудования истек. Многое вышло из строя: «Не было обеспечено должное хранение. Особенно это касается электроники и электрики: на Южной аэрационной станции выделяются в воздух серосодержащие вещества, которые разрушают содержащиеся в электрическом и электронном оборудовании медь и серебро».

Вечное строительство цеха сушки

В апреле 2012 года пресс-служба МУП «Водоканал» официально сообщила, что на строительство и запуск цеха сушки понадобится не более трех лет. «Пуск итальянского оборудования для сушки осадков на Южной аэрационной станции Екатеринбурга запланирован на 2015 год. Среди множества вариантов использования высушенного осадка приоритетной для Екатеринбурга стала технология использования высушенных осадков в качестве добавок при производстве строительных материалов с утилизацией тепловой энергии и золы. Это рациональный способ экономии топлива и электроэнергии при одновременном решении экологических проблем», — говорилось в официальном сообщении.

Закладка первого камня на месте строительства цеха сушки. Октябрь 2018 года Сайт МУП «Водоканал» www.водоканалекб.рф

По данным собеседников «URA.RU», в действительности строительство цеха сушки остановилось на стадии фундамента. На его закладку было потрачено от 23 до 26 миллионов рублей. В 2015 году Водоканал официально признал, что других работ не проводилось. Специалисты предприятия только «провели ревизию и актуализировали все проектные решения».

Очередная попытка начать строительство была предпринята в октябре 2018 года. В ходе закладки первого камня прозвучало обещание сдать объект в эксплуатацию в 2020 году. При этом пресс-служба «Водоканала» привела комментарий члена Совета Федерации РФ Аркадия Чернцекого из которого следует, что гарантированно выдержать установленный срок можно только при условии получения дополнительных инвестиций из федерального бюджета.

Стройплощадка на месте цеха сушки в июне 2019 года Страница Дмитрия Сергина в сети Фейсбук

А представители предприятия на сайте официально пояснили: «Фактические вложения в цех уже составили почти миллиард рублей, а стоимость самого строительства составит еще 600 миллионов рублей. Переговоры по предложенным Водоканалу вариантам государственно-частного партнерства не привели к положительному результату, поэтому было принято решение начинать строительство цеха за счет средств предприятия».

Но реальные работы после закладки камня так и не начались. По словам депутата думы Екатеринбурга, по сей день «рядом с фундаментом можно увидеть лишь одинокий экскаватор». В июне 2019 года в думу Екатеринбурга поступило письмо и. о. директора «Водоканала» Владимира Коромыслова, в котором указывался новый срок завершения строительства — 2022 год. Автор письма уведомлял, что для завершения строительства предприятию необходимо дополнительное финансирование из регионального бюджета в размере 300 миллионов рублей. И эти затраты могут оказаться не последними.

Кто остановил строительство

Сергей Митрохин интересовался, почему реставрация одного погонного метра труб обходится в 150 тысяч рублей URA.RU

Часть собеседников «URA.RU» винят в затягивании строительства силовые органы. 2 августа 2013 года бывший гендиректор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик был задержан и шесть месяцев провел в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 ч. 1 УК РФ) и растрате (ст. 160 ч. 4 УК РФ). Изначально в возбужденном Главным управлением МВД России по УрФО деле было 12 эпизодов, к моменту передачи в суд осталось два: из дела исключены наиболее тяжкие обвинения. В мае 2014 года был расформирован окружной полицейский главк, готовящий доводы обвинения, дело Ковальчика доводило до суда ГУ МВД по Свердловской области. В суде оно «развалилось»: 31 июля 2015 года Ковальчик полностью был оправдан Ленинский судом Екатеринбурга.

В период уголовного преследования Ковальчика многие значимые проекты «Водоканала» были приостановлены. Сразу после освобождения из СИЗО он начал предпринимать усилия по их возобновлению.

Но ряд статусных представителей «Водоканала» настаивают на том, что строительство прекратилось из-за нехватки финансирования. По их информации, бывшие заместители директора предприятия инициировали перераспределение средств инвестпрограммы в пользу ремонта сетей, законность и эффективность которого контролировать гораздо сложнее.

Частично эту версию подтверждает запрос экс-лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина в Счетную палату РФ. Он сообщил федеральным ревизорам, что часть выделенных «Водоканалу» на модернизацию очистных сооружений, руководство предприятия потратило «на модернизацию труб».

В это же документе Митрохин просит обосновать среднюю стоимость расходов модернизации труб в Екатеринбурге, которая, по его подсчетам, составила 149 549 рублей. Эта сумма вызвала удивление у представителей действовавшего в то время состава думы Екатеринбурга. В частности, экс-депутат Игорь Пехотин рассказал, что в 2010 году реконструкция магистрального водовода на принадлежавшем ему Городском молочном заводе №1 обошлась в восемь раз дешевле — в 24 тысячи рублей за погонный метр.

Таинственные суды команды Ковальчика

В «Водоканале» не усмотрели серьезных претензий в материалах, проведенных федеральными ревизорами на основании письма Митрохина. Представитель предприятия пояснил «URA.RU», что высокая стоимость модернизации была обусловлена применением высокотехнологичного метода ремонта трубопроводов с применением полимерного «чулка» (рукава). Она позволяет проводить ремонты труб без рытья траншей и должна была в короткое время избавить улицы областного центра от многочисленных перекрытий во время перекладки трубопроводов.

Александр Ковальчик доказывал депутатам необходимость применения «чулочной» технологии ремонта труб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший директор «Водоканала» Александр Ковальчик выступая в 2013 году перед депутатами думы Екатеринбурга настаивал на том, что необходимые для реализации этой технологии применяла единственная екатеринбургская организация — ООО «Пайп репаир Ист». Именно на это предприятие сделало ставку экс-руководство МУПа, говоря о его высокой эффективности. По данным члена федерального бюро партии «Яблоко», экс-депутата думы Екатеринбурга Максима Петлина, речь шла о многомиллиардных контрактах, которые получала компания с Сейшел. «Яблочник» подчеркнул, что ранее эти данные находились в открытом доступе на сайте «Водоканала», но сейчас они на сайте отсутствуют.

ООО «Пайп репаир Ист» представляло из себя в тот период странную структуру. По данным системы Rusprofile.ru, она была зарегистрирована в обычной квартире в многоэтажке в екатеринбургском поселке Широкая речка с уставным капиталом в 20 тысяч рублей. В 2013 году фирма была переименована в «Общество с Ограниченной Ответственностью ГК „Пайп“» с сохранением всех имевшихся реквизитов.

У ООО «Пайп репаир Ист» (ООО ГК «Пайп») два учредителя. Первый из них — бизнесмен Сергей Сорокоумов. Опрошенные «URA.RU» источники указывают на товарищеские отношения Сорокоумова с бывшим директором МУП «Водоканал» по производству Владимиром Коромысловым (сегодня исполняет обязанности руководителя муниципального предприятия). Коромыслова, в свою очередь, принято считать ярким представителем команды Александра Ковальчика.

Традиционная схема ремонта создает помехи транспорту Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Близость Сорокоумова к руководителям «Водоканала» косвенно подтверждает постоянство, с которым его другая фирма — ООО СК «Пайп» выигрывала на проводившихся муниципальным предприятием тендерах. По данным системы Rusprofile.ru, в 2015—2016 годах общество заключило с МУП «Водоканал» 7 контрактов на общую сумму 85 миллионов рублей.

В частности, предприятию было поручено переустройство сети водопровода по улице Ломоносова для подключения 16-ти этажных жилых домов с подземными гаражами, строительство сетей водопровода для офисного здания со встроенной автостоянкой по ул. Чапаева — ул. Декабристов», капитальный ремонт сети канализации Д-400 мм по ул. Малышева от ул. Гагарина до ул. Малышева, 109, а также ремонт и реконструкция других объектов.

Само же ООО «Пайп репаир Ист» (ООО ГК «Пайп») выступало исключительно в роли подрядчика. Причем, подрядчика весьма скандального и своенравного. За время своего существования (юрлицо ликвидировано в декабре 2016 года) представители компании семь раз подавали в суд на МУП «Водоканал». В каждом иске представители ООО «Пайп репаир Ист» поясняли, что заключали договоры подряда на выполнение работ на объектах МУП «Водоканал» и не получали в полном объеме оплату за свою работу. Речь шла о суммах от 734 тысяч до 5 миллионах 591 тысячи рублей.

Евгений Артюх уже встречался с подобными схемами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

И каждый раз либо обе стороны, либо только истец не являлись на процесс. В связи с этим суд прекратил рассмотрение дел и в ряде случаев вернул истцу уплаченные пошлины. Председатель попечительского совета свердловского отделения «ОПОРЫ России» Евгений Артюх выдвинул возможную версию странного поведения руководителей МУП «Водоканал» и одного из подрядчиков на его объектах: «Создается ощущение, что между бывшим руководством „Водоканала“ и подрядчиком был некий внутренний конфликт, скорее всего, касающийся каких-либо платежей. Истец путем подачи арбитражных исков вполне мог оказывать давление на муниципальное предприятие. И судя по тому, что иски снимались с рассмотрения, это давление было вполне успешным».

Как деньги екатеринбуржцев ушли на Сейшелы

Декларация о поставке двух прижимных роликов URA.RU

Но гораздо более значимым стал второй учредитель ООО «Пайп репаир Ист» — зарегистрированное на Сейшельских островах предприятие Silverway group LTD. Собеседники «URA.RU» выдвинули несколько версий по поводу того, кто контролирует офшорную фирму. Согласно одной из них, речь может идти об и. о. директора МУП «Водлоканал» Владимире Коромыслове. Другие источники агентства утверждают, что учредителем предприятия является другое физлицо. Документально проверить эту информацию сложно. Правительство Сейшел продолжает предпринимать все усилия для сохранения конфиденциальности работающих в его юрисдикции бизнесменов. Их фамилии и информацию о проводимых ими сделках можно узнать только из косвенных источников.

Стоимость той же партии роликов в итогах проверки КРУ администрации Екатеринбурга URA.RU

Silverway group LTD неожиданно оставила след в международных базах, ведущих мониторинг трансграничной торговли. «URA.RU» удалось получить копии трех экспортных деклараций, в которых фигурирует сейшельское предприятие. В документах указывается, что транспортировка груза в Россию осуществлялась «по поручению Silverway group LTD». Согласно действующим таможенным правилам, поручение на грузоперевозку могут оформлять только продавец или покупатель продукции. Получающие продукцию российские покупатели в декларациях указаны, следовательно, Silverway group LTD может выступать только в роли продавца.

Схема сделки по приобретению прижимных роликов URA.RU

Первая декларация датирована 14 ноября 2014 года. В качестве торгового кода в ней указан код Германии — DE. Согласно документу, германский производитель SWP — SISTEMS GMBH по поручению сейшельского офшора произвел поставку двух прижимных роликов. В бланке поставки содержится пометка «Представляет собой шкив, предназначен для передачи крутящего момента по приводной цепи к профилю из ПВХ для его продвижения в машине Т.М. SWP для производства трую из ПВХ. Материал изготовления сталь, резина».

Получателем груза стоимостью 156 186 рублей 76 копеек или 3 386,29 долларов стала упомянутая нами выше ООО СК «Пайп». Согласно данным из финансовой отчетности МУП «Водоканал», запрошенным контрольно-ревизионным управлением администрации Екатеринбурга, муниципальное предприятие закупило эту партию товара у ООО СК «Пайп» уже за 897 миллионов 229 тысяч рублей.

Наценка составила 474%.

Декларация о поставке систем видеоинспекции URA.RU

Во второй декларации в качестве производителя и отправителя указано то же германское предприятие SWP — SISTEMS GMBH. В Россию были отправлены произведенный им экструдированный пластиковый профиль из поливинилхлорида. Получателем является ООО «Комплекс-ВК». В графе «торговый код страны» на этот раз указана аббревиатура SC, обозначающая Сейшельские острова. Далее в декларации указаны следующие данные: «SWP R7-085-06 количество 8 250 метров. Изготовлен методом экструзии. Ширина профиля 85 миллиметров, толщина профиля 13,5 мм. SWP R8-085-06 количество 18 00». Стоимость груза в рублях — 1 120 015 рублей 87 копеек или 33 939 долларов 26 центов.

В Екатеринбург эта партия пришла по стоимости 1 миллион 200 тысяч рублей (наценка 5,3%). Но столь скромная «маржа» не гарантирует адекватности конечной цены. Ведь по какой цене закупило профиль у производителя Silverway group LTD и с какой надбавкой затем продало ООО «Комплекс-ВК», остается загадкой.

Председатель попечительского совета свердловского регионального отделения «ОПОРЫ России» Евгений Артюх отмечает, что речь идет о схеме сделки с посредником в лице Silverway group LTD. Сейшельская фирма закупает у производителя товар, после чего вправе продать его с любой наценкой российскому юрлицу. Российское юрлицо в свою очередь с минимальной наценкой продает товар конечному потребителю. В нашем случае — МУП «Водоканал».

С одной стороны, претензии предъявить некому. С другой — затраты для конечного потребителя могут оказаться серьезно завышенными.

Схема сделки по приобретению пластикового профиля URA.RU

Насколько я помню, раскрытие похожих схем в свое время становилось поводом для возбуждения уголовных дел. Выводы из этого конкретного случая должны делать компетентные структуры», — отметил Евгений Артюх.

Учредитель ООО «Комплекс-ВК» — Андрей Максименко. Фирма не участвовала в госзукупках. Нет прямых данных, что она выступала подрядчиком на объектах «Водоканала». В базе данных «Rusprpfile.ru» лишь о двух исках, поданных к данной фирме представителями ООО «Эрстэ Руссланд». В первом говорилось о долге компании в сумме 4 миллиона 850 тысяч рублей, по второму было принято решение о банкротстве ООО «Комплекс-ВК».

Декларация о поставке пластикового профиля URA.RU

Единственным учредителем ООО «Эрстэ Руссланд» выступает Максим Копотилов, которого собеседники «URA.RU» называют близким другом и компаньоном и. о. директора МУП «Водоканал» Владимира Коромыслова.

Другая фирма Максима Копотилова является получателем груза по третей экспортной декларации. По данному документу ООО «Комплекс ВК» (ее название отличается от названия предприятия в предыдущем пункте только отсутствием дефиса) был направлен 12 февраля 2013 года один комплект видеокамер системы телеинспекции трубопроводов модель RAUCSH ECO-STAR 400. В экспертной декларации есть следующая пометка: «Для удобства транспортировки поставляется в разобранном виде». Указанная стоимость груза — 987 тысяч 120 рублей 40 копеек или 32 849,70 долларов. Торговый код страны снова SC — Сейшельские острова.

Та же партия пластикового профиля в отчете ревизоров URA.RU

У Максима Копотилова оказались под управлением и германские предприятия. Например, по данным системы «North data», он с мая 2013 года по январь 2017 года являлся управляющим директором зарегистрированной в Берлине фирмы «PIPE R.E. GMBH». По данным собеседников «URA.RU», предприятие участвовало в поставках товаров и услуг в интересах МУП «Водоканал». Однако подтверждающих это документов найти пока не удалось.

Недвижимость по всему миру

Многомиллиардные инвестиции в МУП «Водоканал» позволили получить дополнительные личные доходы как руководителям предприятия, так и работавшим с ними подрядчикам. Заработанных средств вполне хватало на приобретение зарубежных активов и недвижимости. Собеседники «URA.RU» указывают, что активней всего покупки совершались в США, Италии, Словакии и Испании.

Одним из наиболее популярных среди представителей «Водоканала» испанских курортов стал городок Miami Platja.

Елена Шарова считается личным косметологом многих екатеринбургских випов URA.RU

В частности, именно здесь на первой береговой линии приобрел себе в 2009 году двухэтажный танхаус бывший начальник службы водоотведения МУП «Водоканал» Валерий Иканин. Согласно выписке из регистрационной палаты Испании, площадь объекта — 121 квадратный метр. Он работал в данной должности до выхода на пенсию в июле 2012 года в период, когда предприятием руководители Талгат Адуллин и Александр Ковальчик.

Валерий Иканин купил недвижимость в Испании в ипотеку URA.RU

Однако и после выхода на пенсию Валерий Иканин продолжал работать с «Водоканалом» в качестве подрядчика. В 2017 году учрежденное им ООО «Водник» выиграло объявленный МУПом тендер на сумму 2,4 миллиона рублей на восстановление канализационной насосной станции.

В непосредственной близости с танхаузом Валерия Иканина стоит жилье площадью 115 квадратных метров, приобретенное бывшим начальником экологической службы МУП «Водоканал» Ольгой Щанниковой. Он покинула муниципальное предприятие незадолго после Иканина, успев поработать как с Талгатом Адуллиным, так и с Александром Ковальчиком. Ольга Щанникова и Валерий Иканин — соучредители ООО Проектное Бюро «Регион».

Еще одним популярным у представителей екатеринбурского «Водоканала» местом для жительства в Испании стал городок Lloret de mar.

Ольга Щанникова — деловой партнер Валерия Иканина URA.RU

Там находится квартира бывшего директора предприятия Игоря Дубровина, возглавлявшего «Водоканал» в течение всего нескольких месяцев — с февраля по июнь 2019 года. В это время команда мэра Александра Высокинского очищала муниципальное предприятие от управленцев, подконтрольных бывшему замгубернатора Владимиру Тунгусову, уволенному со своего поста из-за утраты доверия главы региона. Их должны были сменить более эффективные и политически не ангажированные руководители.

Комментарии

5 августа «URA.RU» направило список вопросов об упомянутых проблемах в работе МУП «Водоканал» бывшему директору предприятия Александру Ковальчику, занимающему сегодня пост первого заместителя главы Екатеринбурга. По состоянию на утро 19 августа ответ от него не последовал. Мы ознакомим читателей с позицией Александра Ковальчика сразу после получения его комментариев.

Исполняющий обязанности директора МУП «Водоканал» Владимир Коромыслов воздержался от комментариев.

Комментарий от имени «Водоканала» дал Александр Караваев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый заместитель директора МУП «Водоканал» Александр Караваев сказал следующее: «МУП „Водоканал“ работает в полном соответствии с требованиями законодательства, что неоднократно показывали итоги проверок надзорных и контрольных структур. Выявляемые в ходе проверок незначительные недочеты своевременно и в полном объеме устраняются».

Учредитель ООО «Эрстэ Руссланд» и ООО «Комплекс ВК», директор «PIPE R.E. GMBH». Максим Копотилов и учредитель ООО «Пайп репаир Ист» (ООО ГК «Пайп»), ООО СК «Пайп» Сергей Сорокоумов воздержались от комментариев. Копотилов — в резкой форме, Сорокоумов — в более мягкой.

Бывший начальник службы водоотведения МУП «Водоканал» Валерий Иканин пояснил, что он (как и бывший начальник экологической службы МУП «Водоканал» Ольга Щанникова) приобрел квартиру в Испании в ипотеку. В качестве первого взноса он использовал средства, законно заработанные в качестве бизнесмена. «Я начал бизнес в 1987 году. Тогда на рынке была большая востребованность в работах по прочистке сетей и канализации. Мы брали в аренду машины и оказывали эти услуги. Параллельно работали в „Водоканале“».

Последний директор МУП «Водоканал» Игорь Дубровин (ушел в отставку 21 июня 2019 года) пояснил: «Моя квартира в Lloret de mar — не секрет. Куплена очень давно, всегда декларировалась в период моей работы в минстрое».

Найти бывшего директора МУП «Водоканал» Талгата Адуллина не удалось. После отставки он некоторое время работал в водоканалах Свердловской и Волгоградской областей. Связь с Адуллиным его бывшие коллеги потеряли. В каком регионе он живет сейчас и чем именно занимается, выяснить не удалось.