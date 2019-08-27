Рогозин: пермский ракетный завод не справляется с заказами

Пермское научно-производственное объединение «Искра» (входит в госкорпорацию Роскосмос), делающее ракетные двигатели, столкнулось с переизбытком заказов. Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
«Раньше у предприятия (НПО „Искра“ — прим.ред) не было заказов, а теперь их столько, что мы уже не справляемся», — заявил Рогозин, комментируя подписание соглашения между госкорпорацией и краевыми властями. Он добавил, что это «хорошо с точки зрения развития промышленного, но плохо, что мы оказались к нему не очень готовы».
Пермское «НПО Искра» разрабатывает и производит двигатели и энергоустановки на твердом топливе для ракетных и ракетно-космических комплексов. Согласно отчетам компании, с начала года предприятие увеличило прибыль от продаж в 11,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) открылся 27 августа. На выставку прибыл президент РФ Владимир Путин, сообщает RT. Ожидается, что мероприятие, которое продлится до 1 сентября, посетит 500 тысяч человек, пишет «Национальная служба новостей».