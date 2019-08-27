В Екатеринбурге осудили маму первоклассника, неправильно записавшую ребенка в школу

Скандал с записью в школы повторяется каждый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Скандал с записью школьников в первые классы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге осудили маму екатеринбургского первоклассника, которая записала ребенка в школу №25 по поддельной прописке. Выявить преступление удалось благодаря прокурорской проверке по результатам записи детей в первые классы.

«Прокуратура запросила информацию в отделе по вопросам миграции ОП № 9 УМВД России по г. Екатеринбургу, согласно которой свидетельство о регистрации по месту пребывания, предъявленное родителем для зачисления ребенка в первый класс, не выдавалось, данное свидетельство имеет признаки подделки», — рассказали агентству в пресс-службе облпрокуратуры.

По статье 327 Уголовного кодекса (использование заведомо подложного документа) женщине грозили исправработы на срок до двух лет или арест, но мировой судья вынес мягкое решение. «Суд прекратил производство по данному делу, назначив родителю несовершеннолетнего меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — сообщили в прокуратуре. При этом, по данным «URA.RU», ребенок остался учиться в школе.

К передаче в суд готовятся дела в отношении и других родителей, записавших детей в первый класс с нарушением закона. Речь идет о поступивших в школы №№11, 23 и 69.

Скандал с записью в первые классы повторяется в Екатеринбурге из года в год. Особенно сложная ситуация в в микрорайонах Академический и Краснолесье, где острая нехватка школ.