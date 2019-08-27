Персональные данные 700 тысяч сотрудников РЖД утекли в интернет

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Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, ржд, проводница, российские железные дороги
В сеть попали имена, адреса, телефоны, фотографии и должности сотрудников РЖДФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестные злоумышленники опубликовали в сети персональные данные 703 тысяч человек, предположительно, являющихся сотрудниками РЖД. Об утечке информации сообщил пользователь сайта «Хабр».

Автор поста не называет сайт, на котором размещена информация о сотрудниках компании. При этом он отмечает, что там можно найти ФИО, дату рождения, адреса, номера СНИЛС, должности, телефоны и фотографии представителей РЖД.

«В РЖД проводится проверка по поводу инцидента с публикацией в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

При этом в РЖД отмечают, что данные клиентов в сеть не попали. По словам представителя компании, система продажи билетов очень надежно защищена.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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