Фотосалон использовал снимок девушки на образце товара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина увидела свою фотографию на образце надгробия. Этот снимок размещен в одном из фотоателье города, сообщает РИА «Новости». Девушка рассказала, что фотография была сделана восемь лет назад при поступлении в институт.

По словам Колбасиной, фотографию обнаружила ее сестра, которая пришла в фотосалон. «Она сказала, что на нем изображена сестра, она жива. Ее спросили, точно ли она уверена, потом они сняли его со стены и отдали этот овал», — рассказала девушка агентству.

Когда Колбасина пришла в фотоателье, чтобы вручить претензию директору, оказалось, что фотосалона там больше нет — он переехал. Тем не менее, екатеринбурженка намерена разыскать фотографов и подать на них в суд. По словам девушки, ее мама тяжело пережила увиденное. «Имя, конечно, не мое, чужие даты, но сам факт использования фотографии — это аморально, мне кажется», — добавила Колбасина.