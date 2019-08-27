Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе

В надругательстве над несовершеннолетней спортсменкой подозревают двоих полицейских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны имена сотрудников полиции, подозреваемых в надругательстве над 17-летней спортсменкой в Анапе.

По данным «Комсомолькой правды», к преступлению причастны сотрудники ОМВД по Анапе — 28-летний Алий К., (работает с лета 2015 года), 26-летний Рустам Н. (в органах с осени 2014 года), а также 28-летний водитель Леонид П. (работает с июня 2015 года).

Скандальный инцидент произошел в Анапе в ночь с 26 на 27 августа. Несовершеннолетняя волейболистка, выступавшая за команду Московской области, стала жертвой насилия. Девушка приехала в Анапу на первенство России по пляжному волейболу. Вечером 26 августа она была на пляже со своим молодым человеком. К ним подошла полиция. Правоохранители сочли, что пара якобы вела себя непристойно. Молодого человека отпустили, а спортсменку забрали в участок. По сообщению «Комсомольской правды», несовершеннолетняя волейболистка предложила полицейским «сделать все, что они хотят», чтобы ее отпустили домой. Двое из них занялись с задержанной сексом, а третий стоял и смотрел. Затем девушку отвезли на ее тренировочную базу.

Заявление в полицию об инциденте подал тренер спортсменки, которому она рассказала о произошедшем. На двух сотрудников ППС в Следственном комитете завели уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней», пишет «Национальная служба новостей».