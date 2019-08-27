На совещании у губернатора Куйвашева назвали виновных в массовом увольнении хирургов в Нижнем Тагиле

Увольнения врачей в Нижнем Тагиле связаны с нарушениями в работе больниц, — такое решение было принято на совещании губернатора Евгения Куйвашева с главврачами нескольких Свердловских больниц.
«Считаю, что ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле сложилась, прежде всего, из-за возросшей нагрузки на специалистов и просчетов в организации работы медицинских учреждений на местах», — приводит слова главы области департамент информации губернатора.
«Была слабая работа главных врачей, назначена финансовая проверка больниц. По ее итогам будут приняты решения о персональной ответственности вплоть до увольнений», — заявил вице-губернатор Павел Креков. Он уточнил, что выявлены нарушения в работе главных врачей нижнетагильских ГКБ № 1 и Демидовской больницы, которые, возможно, привели к конфликту.
По словам замгубернатора, предстоит выяснить, как расходовался фонд стимулирования в больницах. Уже сейчас комиссия миниздрава, побывавшая утром в Нижнем Тагиле, выяснила, что нагрузка на хирургов была неадекватной. «В области будут проверены условия работы и зарплата хирургов во всех больницах. Есть проблемные города, правительство должно в рабочем порядке следить за такими городами», — добавил Креков.
Для переговоров с врачами, которые подали заявления об увольнении, в Нижний Тагил вместе с Крековым выезжал министр здравоохранения области Андрей Цветков, которого губернатор Куйвашев вызывал из отпуска, но он не вышел к журналистам.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в июле уволились хирурги из Демидовской больницы, после них написали заявление на увольнения все хирурги ГКБ № 1.