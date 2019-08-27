Югорский мэр назвал срок, когда восстановят крышу в доме, где произошло обрушение

Обрушившийся парапет в пятиэтажке в Мегионе (ХМАО) будет восстановлен к концу первой декады сентября. Об этом «URA.RU» сообщил глава города Олег Дейнека.
«Изначально строители должны были завершить ремонтные работы на крыше в этом доме к пятому сентября. С учетом произошедшего, думаю, работы продлятся на три дня. Сейчас они идут в полном объеме», — сообщил корреспонденту «URA.RU» мэр Мегиона. Дейнек добавил, что угроз для дальнейшей эксплуатации здания в связи с произошедшим инцидентом нет, а все жители многоэтажки уже вернулись в свои квартиры.
В пресс-службе югорского фонда капитального ремонта корреспонденту «URA.RU» сообщили, что причиной обрушения парапета дома стало нарушение технологии проведения работ по ремонту кровли со стороны подрядчика — компании «Северстрой». «За счет собственных средств подрядчика восстановит крышу, парапет дома и входные группы, а также отремонтирует поврежденные автомобили и мотоцикл. Мероприятия по восстановлению нанесенных повреждений уже проводятся», — говорится в сообщении пресс-службы Югорского фонда капремонта.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в результате частичного обрушения крыши пятиэтажки из дома были эвакуированы все его жители. Однако, как выяснилось позже, переселять людей не потребовалось.