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Югорский мэр назвал срок, когда восстановят крышу в доме, где произошло обрушение

© Служба новостей «URA.RU»
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Строители должны завершить работы к 10 числам сентябряФото: пресс-служба администрации Мегиона

Обрушившийся парапет в пятиэтажке в Мегионе (ХМАО) будет восстановлен к концу первой декады сентября. Об этом «URA.RU» сообщил глава города Олег Дейнека.

«Изначально строители должны были завершить ремонтные работы на крыше в этом доме к пятому сентября. С учетом произошедшего, думаю, работы продлятся на три дня. Сейчас они идут в полном объеме», — сообщил корреспонденту «URA.RU» мэр Мегиона. Дейнек добавил, что угроз для дальнейшей эксплуатации здания в связи с произошедшим инцидентом нет, а все жители многоэтажки уже вернулись в свои квартиры.

В пресс-службе югорского фонда капитального ремонта корреспонденту «URA.RU» сообщили, что причиной обрушения парапета дома стало нарушение технологии проведения работ по ремонту кровли со стороны подрядчика — компании «Северстрой». «За счет собственных средств подрядчика восстановит крышу, парапет дома и входные группы, а также отремонтирует поврежденные автомобили и мотоцикл. Мероприятия по восстановлению нанесенных повреждений уже проводятся», — говорится в сообщении пресс-службы Югорского фонда капремонта.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в результате частичного обрушения крыши пятиэтажки из дома были эвакуированы все его жители. Однако, как выяснилось позже, переселять людей не потребовалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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