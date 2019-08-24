У дома рухнул фасад Фото: Илья Московец © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) из пятиэтажки эвакуировали 80 человек после того, как у дома обушился фасад. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В Мегионе в жилом доме проводился ремонт. Обрушилась часть конструкций пятиэтажного дома», — рассказал ТАСС сотрудник МЧС.

В соцсетях сообщают, что обрушение произошло в 21 час, в доме № 9 по улице Садовой. В Управление информационной политики Мегиона «URA.RU» рассказали, что жильцов 3 и 4 подъезда временно эвакуировали из дома. В результате обрушения были повреждены два автомобиля и мотоцикл, люди не пострадали. «После осмотра здания специалисты установили, что сейчас угрозы для безопасности людей нет. Жителям разрешили вернуться в свои квартиры, желающим предложили переехать в пункт временного размещения», — отметили в мэрии.

На месте ЧП уже побывал глава города Олег Дейнека. Он пообещал, что с утра начнутся восстановительные работы. Причины ЧП устанавливаются.

Фото: соцсеть «ВКонтакте», «Типичный Мегион»

Фото: соцсеть «ВКонтакте», «Типичный Мегион»