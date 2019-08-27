Путин пожертвовал на развитие авиации сдачу от мороженого для Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин во время авиасалона в Москве угостил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым, а сдачу отдал министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
«Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации», — цитирует Путина ТАСС. Глава России указал на Мантурова, который в ответ поблагодарил президента за щедрость.
Покупка мороженого обошлась российскому президенту в 210 рублей. Однако он протянул продавцу пятитысячную купюру, поскольку меньше у него с собой не было.
Президент РФ уже не в первый раз угощает коллег лакомством на Международном авиакосмическом салоне (МАКС). В 2017 году в рамках МАКС Путин также покупал мороженое себе и коллегам. За два года десерт подорожал на 10 рублей, уточняет агентство Nation News.