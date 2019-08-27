Путин пожертвовал на развитие авиации сдачу от мороженого для Эрдогана

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Производство мороженого на Хладокомбинате №3. Екатеринбург, конвейер, пища, лакомство, пломбир, сладость, десерт, мороженое, еда
Владимир Путин отдал министру промышленности сдачу с лакомства, купленного для президента ТурцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин во время авиасалона в Москве угостил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым, а сдачу отдал министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации», — цитирует Путина ТАСС. Глава России указал на Мантурова, который в ответ поблагодарил президента за щедрость.

Покупка мороженого обошлась российскому президенту в 210 рублей. Однако он протянул продавцу пятитысячную купюру, поскольку меньше у него с собой не было.

Президент РФ уже не в первый раз угощает коллег лакомством на Международном авиакосмическом салоне (МАКС). В 2017 году в рамках МАКС Путин также покупал мороженое себе и коллегам. За два года десерт подорожал на 10 рублей, уточняет агентство Nation News.

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