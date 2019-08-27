Православные нашли поддержку для переименования улицы в центре Екатеринбурга

Верующие в Екатеринбурге попросили городскую Общественную палату о помощи в деле переименования улицы Хохрякова в Тихвинскую. Разговор с ее председателем Александром Косинцевым организовала представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова.
«Это была неофициальная встреча, она состоялась по моей инициативе. Разговор был очень конструктивный, мы предоставили все документы по переименованию и получили очень хорошую обратную реакцию», — рассказала «URA.RU» Иванова. По ее словам, Косинцев предложил провести на эту тему встречу членов Общественной палаты с экспертами. «Мне было сказано, что идея переименования улицы имеет своих сторонников в палате. Принесет ли эта встреча плоды — вопрос будущего», — сказала Иванова. Получить комментарий Косинцева «URA.RU» оперативно не удалось.
В июле верующие начали собирать подписи за переименование улицы Хохрякова в Екатеринбурге. С инициативой в мэрию города обратился Андрей Жиронкин, правнук священномученика Георгия Бегмы. Активисты собрали 300 подписей, которые были переданы в мэрию — там пообещали изучить этот вопрос и уведомить о результатах.
Улица Хохрякова была названа в честь участника Гражданской войны и большевистского деятеля Павла Хохрякова, под началом которого была сформирована «Карательная экспедиция Тобольского направления» для борьбы с зарождающимися белогвардейскими отрядами.