В Тюмени около здания мэрии процветает незаконный бизнес

Лошади активно удобряют Цветной бульвар навозом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменцы возмущены, что в самом центре города, на Цветном бульваре, устроен незаконный бизнес по катанию на лошадях. Из-за экскрементов животных в главном парке Тюмени, который расположен напротив мэрии, стоит невыносимый запах навоза. Хозяева лошадей — подростки, которые не убирают за животными и устраивают скачки прямо на тротуарах.

По словам очевидцев, за пару минут катания верхом с отдыхающих берут по 500 рублей. «Этим „бизнесом“ занимаются несовершеннолетние дети. Почему ребенок? Потому что даже если их задерживает полиция, с них нет спроса. Просят телефон родителей — они дают неправильный номер», — рассказывает Наталья Арапова, управляющий конного клуба «Поиск».

Как рассказали в управе Центрального округа Тюмени, владельцам лошадей выписывают штрафы, однако бизнесменам выгоднее заплатить его и продолжать работать дальше. Во время рейдов чиновников и полиции подростки с животными уходят из парка, однако после окончания проверки сразу возвращаются.

В городской управе Центрального округа «URA.RU» сообщили, что вопрос будут решать в ближайшее время. Подобного рода коммерцию при строгом соблюдении закона разрешат в определенных местах, к примеру, в Гилевской роще. А Цветной бульвар будут патрулировать дружины из добровольцев, которые не допустят в городской сад людей с лошадьми.